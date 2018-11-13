Жириновский рассказал, откуда взялись сотни миллиардов на «спящих» вкладах

Москва, , 17:51 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, откуда взялись многомиллиардные невостребованные вклады, которые предлагается передать в бюджет, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«У нас таких заброшенных или забытых вкладов в банках на несколько сот миллиардов рублей. И эти деньги лежат мертвым грузом. Они остались от криминальных разборок 1990-х, от умерших людей, от уехавших за границу, от тех, кто боится забирать вклад, потому что, возможно, эти деньги была заработаны не совсем законно. Но чего ж им просто лежать? Их можно вложить в экономику, но по каждому счету необходимо составлять нотариальный акт на случай, если владелец все же объявится», — отметил Жириновский.

Он заявил о поддержке законопроекта об изъятии «спящих» вкладов и предостерег от термина «конфискация». Депутат Госдумы уверен, что речь идет об общемировой практике, когда бесхозное имущество, если владельца найти не удалось, продается с аукциона или используется как-то иначе, но при этом сохраняется запись, что такой-то гражданин имеет право на возмещение.

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