Киргизстанцам обещают помочь накопить на первый взнос по госипотеке

Бишкек, , 14:50 — REGNUM В 2019 году государственная ипотечная компания намерена запустить в Киргизии проект «Доступная ипотека», позволяющий гражданам в течение трех лет накопить деньги на первый взнос. Об этом заявил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, выступая на пресс-конференции.

По его словам, в рамках проекта госипотечная компания будет сначала принимать у киргизстанцев деньги на депозит под 5%, а после накопления необходимой суммы предоставлять им кредит на срок до 15 лет со ставкой в 10% — 14%.

Также чиновник отметил , что этот проект будет привлекателен не только для молодежи, но и для киргизстанцев, трудящихся в швейной отрасли.

«У нас возраст работников сферы составляет свыше 35 — 40 лет. Молодежь к нам не приходит. Многие уезжают заграницу, чтобы заработать деньги не жилье. И поэтому мы предлагаем государству выдавать льготную ипотеку и для швейников», — пояснил замминистра.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2015 года власти Киргизии создали государственную ипотечную компанию, основной задачей которой стало предоставление бюджетникам и госслужащим кредитов на приобретение или строительство жилья на условиях более выгодных, чем у коммерческих банков и иных финансовых организаций.

Отметим, что по госпрограмме «Доступное жилье 2015 — 2020» ипотечные кредиты уже успели получить около 3,3 тысячи киргизстанцев. В общей сложности им предоставлено более 3,5 млрд сомов (3,4 млрд рублей по текущему курсу).