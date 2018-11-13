Госдума увеличивает ожидаемый период выплат накопительной пенсии

Москва, , 14:15 — REGNUM Правительственный законопроект, увеличивающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Законопроект направлен на определение продолжительности периода выплат накопительной пенсии в 2019 году, который ежегодно устанавливает правительство РФ. При расчетах чиновники учитывают продолжительности жизни граждан РФ, поэтому ожидаемый период каждый год растет на полгода.

В 2017 году он достигал 240 месяцев, в 2018 году — 246 месяцев, а в 2019 году, по прогнозам правительства, достигнет 252 месяцев. Так, отмечают авторы законопроекта, порядка 897,057 тыс. мужчин и 1,161 млн женщин имеют право на назначение страховых пенсий. При этом ожидается, что на пенсии они проживут в среднем 16,46 лет (для мужчин) и 26,14 года (для женщин). Согласно правилам расчета, ожидаемый период выплат накопительной пенсии в 2018 году должен быть 263 месяцев. Но правительство пытается избежать резкого увеличения периода и до 2020 года повышает его постепенно по полгода в год.