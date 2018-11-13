Госдума вводит новое распределение акцизов между центром и регионами

Москва, , 13:00 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила распределения акцизов между федеральным центром и регионами, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Законопроект устанавливает, что 80% доходов от акцизов на алкоголь будут уходить в регионы, а центр получит оставшиеся 20%. Сегодня акцизы на алкоголь распределяются в пропорции 50% на 50%.

Серьезные изменения коснутся вопроса зачисления доходов с акцизов на бензин в региональные бюджеты. По предложению правительства, к 2024 году они должны полностью зачисляться в бюджеты субъектов РФ. Для этого предлагается ввести плавное увеличение доли акциза, которая уйдет в регионы. В январе 2019 года туда поступит 86,65% доходов от топливных акцизов, с февраля по декабрь того же года — 58,2%. Уже в 2020 году бюджеты субъектов РФ получат 66,6% доходов от акцизов, в 2021 — 74,9%, в 2022 — 83,3%, а в 2023 — 91,6%. Соответственно, в 2024 году доля акцизов на бензин, зачисляемых в регионы, составит 100%.

При этом регионы смогут снижать норму отчисления акцизов в местные бюджеты до 2024 года включительно. По закону, они должны зачислять в бюджеты муниципалитетов не менее 10%процентов от полученных акцизов. Однако ко второму чтению депутаты прописали, что эти 10% могут высчитывать от 58,2% акцизов, поступивших в бюджет региона. Так, например, в 2024 году регионы получат 100% от акцизов на топливо, в местные бюджеты уйдет не 10%, как отмечено в законе, а 5,8%.