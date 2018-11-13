В Литве профсоюзы учителей объявили общереспубликанскую забастовку

Вильнюс, , 10:38 — REGNUM Литовский союз работников системы просвещения — один из нескольких конкурирующих между собой профсоюзов учителей Литвы — объявил об общереспубликанской забастовке к которой, правда, пока присоединилось лишь несколько литовских школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. Поводом стала реформа системы оплаты труда учителей и введения почасовой системы. Её профсоюз называет «непрозрачной», когда у одних учителей зарплата действительно выросла, но у большинства, как уверяют организаторы забастовки, она стала ниже. К забастовке до конца этой недели намерены присоединиться порядка 80 школ по всей стране. Всего в Литве их около двух тысяч.

В правительстве, тем временем, наоборот провозглашают «небывалый рост» благосостояния учителей. После введения новой системы с сентября 2018 года, утверждают литовские власти, средняя зарплата учителей уже повысилась на 14%, а у части педагогов она стала в два раза выше. Сами учителя утверждают, что зарплаты действительно увеличились, но лишь у тех, кто имеет полную недельную загрузку. Те специалисты, которые преподают 1512 часов в год — столько составляет время учителей «на ставке» — пострадали. Таких, уверяют в профсоюзе, большинство.