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В Литве профсоюзы учителей объявили общереспубликанскую забастовку

Экономика

А правительство – о невиданном росте благосостояния учителей

Вильнюс, 13 ноября 2018, 10:38 — REGNUM  Литовский союз работников системы просвещения — один из нескольких конкурирующих между собой профсоюзов учителей Литвы — объявил об общереспубликанской забастовке к которой, правда, пока присоединилось лишь несколько литовских школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. Поводом стала реформа системы оплаты труда учителей и введения почасовой системы. Её профсоюз называет «непрозрачной», когда у одних учителей зарплата действительно выросла, но у большинства, как уверяют организаторы забастовки, она стала ниже. К забастовке до конца этой недели намерены присоединиться порядка 80 школ по всей стране. Всего в Литве их около двух тысяч.

В правительстве, тем временем, наоборот провозглашают «небывалый рост» благосостояния учителей. После введения новой системы с сентября 2018 года, утверждают литовские власти, средняя зарплата учителей уже повысилась на 14%, а у части педагогов она стала в два раза выше. Сами учителя утверждают, что зарплаты действительно увеличились, но лишь у тех, кто имеет полную недельную загрузку. Те специалисты, которые преподают 1512 часов в год — столько составляет время учителей «на ставке» — пострадали. Таких, уверяют в профсоюзе, большинство.

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Экономика Литвы
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