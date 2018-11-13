Жириновский предложил изымать «заснувшую» недвижимость

Москва, , 10:11 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал инициативу по изъятию невостребованных вкладов в бюджет и предложил выставлять на торги объекты, не востребованные собственником, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Мы теряем деньги. Доходная часть бюджета могла бы состоять из заснувших объектов недвижимости и счетов в наших банках», — считает Жириновский.

По мнению депутата Госдумы, невостребованную недвижимость надо также выставлять на торги.

«Мы тоже предлагаем уже давно: объекты недвижимости надо выставлять на торги и, если собственник не появится, продавать. Деньги, полученные нотариусом по месту нахождения объекта, — на депозит под проценты. Появится собственник через 10, 20 или 50 лет, пожалуйста — вот ваши деньги с набежавшими процентами. Решение вопроса», — сказал депутат.

«То же самое вклады, мы это поддержим. Потому что вклады мёртвые стоят, а нормальный человек будет пользоваться деньгами. Как это вклад невостребованный, это же смешно», — указал он.

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