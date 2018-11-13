Мордовия и Финляндия расширяют сотрудничество

Хельсинки, , 00:35 — REGNUM Делегация Мордовии, которую возглавил руководитель республики Владимир Волков, находится с визитом в Финляндии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

12 ноября в министерстве занятости и экономики с участием заместителя министра, председателя финской части рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству Петри Пелтонена состоялось обсуждение вопросов увеличения товарооборота между Финляндией и Мордовией.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Мордовии и Центральной торговой палатой Финляндии.

В ходе встречи в министерстве культуры и образования Волков отметил, что взаимодействие сторон традиционно очень активно идет на уровне общественных финно-угорских объединений, а также в сфере высшего образования.

«При этом, наряду с сотрудничеством в гуманитарной сфере, необходимо расширять контакты в области экономики, инновационного и промышленного производства», — полагает Волков.

Также глава республики встретился с руководством компании Rosendal Nextrom, мировым поставщиком оптоволоконных технологий. В настоящее время финская компания ведет поставки технологического оборудования для расширения производства на саранском заводе и увеличения объемов выпускаемой продукции до 4 млн км оптического волокна в год.

С руководством компании представители кабельного кластера Мордовии обсудили поставки оборудования для второй очереди завода по производству оптоволокна, а также для инжинирингового центра волоконной оптики, где будет выпускаться оптическое волокно специального назначения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2012 году большинство светотехнических предприятий Мордовии объединились в кластер. За 4 года на развитие кластера привлечено почти 5 млрд рублей. Создано более 2 тыс. новых рабочих мест. Доля инновационной продукции у светотехнических компаний составляет до 50%, при среднереспубликанском показателе 28%.

«Сегодня наш кластер — единственный в России центр компетенций в области светотехники и освещения, волоконной оптики и оптоэлектроники. Перед ним стоит задача занять как минимум четверть отечественного светотехнического рынка. Уже сейчас каждая вторая лампочка в стране выпущена в Мордовии», — подчеркивал Волков.

Кроме того, Мордовия — единственный регион России, где в университете есть светотехнический факультет. В 2015 году он был преобразован в Институт электроники и светотехники.

В марте 2017 года в Саранске состоялся IV Всероссийский светотехнический форум с международным участием. В числе зарубежных делегаций в форуме приняли участие представители предприятий Финляндии.