Комитет рекомендовал Госдуме принять госбюджет 2019-2021 годов во II чтении

Москва, , 19:20 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2019−2021 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

По расчетам правительства, доходы госказны в 2019 году достигнут 19,969 трлн рублей, а к 2021 году вырастут до 20,978 трлн рублей. При этом расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей.

Таким образом, федеральный бюджет 2019 году будет исполнен с профицитом в 1,932 трлн рублей, что составит 1,8% ВВП.

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект. Так, депутаты распределили порядка 425,7 млрд рублей на выполнение национальных проектов в регионах РФ. Депутаты также согласились с предложением правительства докапитализировать Россельхозбанк на 15 млрд рублей — эти средства в 2019 году пойдут не поддержку и развитие села. В 2020 году комитет направил на эти цели еще 10 млрд рублей.

Кроме того, Внешэкономбанк в 2019 году получит 9,6 млрд рублей на реализацию приоритетных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, банки и другие кредитные организации получат право возместить недополученные доходы по кредитам, которые были выданы резидентам территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток на реализацию инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. На эти цели в 2019 году предложено направить 500 млн рублей, в 2020 году — 595 млн рублей, а в 2021 году — 1 млрд рублей.

Помимо этого дополнительные 1,045 млрд рублей уйдут в корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Изначально Минэкономразвития предлагало направить эти средства на популяризацию института самозанятых, однако профильный комитет не поддержал такую инициативу и направил эти средства на поддержку МСП.

Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 14 ноября.