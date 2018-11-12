Доходы государственного бюджета Нагорного Карабаха впервые превысят расходы

Степанакерт, , 17:32 — REGNUM «Президенту Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) мы представили проект госбюджета на 2019 год, согласно которому объем доходов составит 112 млрд 300 млн драмов ($229 млн), а объем расходов — около 111 млрд драмов ($226 млн)».

Об этом 12 ноября корреспонденту «Арцахпресс» заявил министр финансов Нагорного Карабаха Артур Арутюнян после рабочего совещания с президентом республики Бако Саакяном.

Он отметил, что профицит бюджета (превышение доходов над расходами) составил 1,3 млрд драмов, что является беспрецедентным для республики.

«У нас наблюдается увеличение расходов в сфере капитальных вложений — около 1,6 млрд. драм, в сфере здравоохранения — около 770 млн. драм, и в сфере социальной защиты — 480 млн. Капитальные вложения будут в основном сосредоточены на экономическом развитии, а также на реализации строительных проектов ряда социально значимых объектов. Увеличение расходов в сфере здравоохранение в основном обусловлено увеличением заработной платы медицинского персонала примерно на 15%, а также реализацией ряда новых программ. Увеличение расходов в социальной сфере обусловлено внедрением с 1 июня 2019 года в Арцахе накопительной пенсионной системы и связано с дополнительными доходами, выплачиваемыми государством», — сказал Арутюнян.