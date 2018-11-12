Жителей РФ хотят снова обобрать, но под видом борьбы за их здоровье?

Москва, , 16:10 — REGNUM Предложение ввести 20-процентный акциз на продаваемые в РФ сладкие газированные напитки — это продолжение прежних инициатив власти, направленных на отягощение налогового бремени, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«К существенному пополнению казны это едва ли приведёт, — сказал он. — Кроме того, надо сфокусироваться на том, что сама мотивация — «забота о здоровье населения» — представляется крайне сомнительной. Да, бороться с потреблением сахара нужно, но как? Вряд ли этого удастся добиться, сделав его потребление невыгодным. Это можно было бы делать, субсидируя производство полезных продуктов— красной рыбы, овощей и диетических сортов мяса. Сейчас они недоступны из-за высокой цены. Кроме того, нужно инвестировать в массовый спорт, создавать секции и разработать инструменты постоянной диспансеризации населения. К ним, кстати, нужно соответствующим образом адаптировать трудовой кодекс — так, чтобы он не позволял работодателю препятствовать людям проходить полное обследование».

Что касается тех доводов в пользу 20-процентного налога, которые звучат в настоящее время, то они, как считает Григорьев, выглядят просто как слабое оправдание желания властей повысить цены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александра Локтева, подорожание (примерно на 20%) сладких газированных напитков, поддержанное Минздравом РФ, приведёт к тому, что производители вместо сахара будут использовать дешёвый заменитель, что, несомненно, скажется на качестве и вкусе продукта.

«Конечно, акциз приведёт к повышению цены на сладкие газированные напитки. Я, если честно, не до конца понимаю важность этой инициативы. Если это как-то косвенно связано контрсанкциями, с тем чтобы ограничить продажи «Кока-колы» и «Пепси», это одно. Но если же говорят о здоровье людей, то цифры показывают обратное — граждане России пьют гораздо меньше сладких напитков, чем в той же Америке», — объяснил эксперт.

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