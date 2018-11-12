С начала года в Италии закрылись 20 тысяч небольших магазинов

Рим, , 14:48 — REGNUM За первые девять месяцев 2018 года объем продаж в магазинах Италии в сравнении с аналогичным периодом 2017 года сократился на 900 млн евро, сообщает Italia Oggi в понедельник, 12 ноября, со ссылкой на данные национальной бизнес-ассоциации Confesercenti и национальной службы статистики Istat.

В секторе непродовольственных товаров снижение продаж составило 2%. Это самый значительный показатель за последние пять лет. Вследствие снижения продаж с начала года в Италии прекратили работу около 20 тысяч небольших магазинов.

Проблемы есть не только у малого и среднего бизнеса, но даже у крупных торговых сетей: объемы продаж в этом секторе за первые девять месяцев 2018 года вырос лишь на 0,2%, годом ранее аналогичный показатель составлял 2%.

Отрасль сохраняет надежду на традиционно благоприятный период перед Рождеством, отметили представители руководства ассоциации. От правительства участники рынка ждут сокращения налогов, а также государственных инвестиций в производство.

Читайте также: Объем розничной торговли в Италии за год снизился на 2,5%