Понедельник, 12 Ноября 2018 года
15:12:07 МСК

«Теневой» рынок в РФ по-прежнему terra incognita — эксперт о докладе ЦБ РФ

Экономика

Та информация, которая была опубликована, носит слишком общий характер

Москва, 12 ноября 2018, 14:44 — REGNUM  Все, что связано с «теневыми финансовыми услугами», по-прежнему остается в области неизведанного, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ранее Банк России опубликовал доклад, согласно которому лидером по «обналу» стали оптово-розничная торговля (33% фирм), строительство (30%), сектор услуг (21%), производство (9%) и логистические услуги (6%).

«В этом докладе на самом деле очень немного содержательной информации. дело в том, что там названы настолько широкие отрасли, что под эти определения подходит любое предприятие, которое касается торговли.

Поэтому мне кажется, что нужно признать что все, что связано с обналичкой, пока остается в основном terra incognita, а та информация, которая была опубликована, носит слишком общий характер, чтобы на ее основании делать какие-то выводы».

Читайте также: Центробанк РФ выявил основных потребителей «теневых» денег

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые преступления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить