Реально ли светлое энерго-будущее?

Москва, , 03:29 — REGNUM Борьба за всепланетную экологию, выраженная в принципах Парижского соглашения о климате, дает интересный эффект в области развития энергетики. Какие замечательные перспективы открываются перед российской энергетической областью и удастся ли их осуществить на практике, обсуждает автор Борис Марцинкевич.

Декарбонизация — или, переводя на русский, снижение сложных соединений углерода в отходах промышленности — вот что предполагает следование принципам Парижского соглашения. По существу, выработаны три основных пути достижения этой цели в энергетике, а поскольку без энергии нет производства, и бытовая структура также требует энергии, то, чего удастся достичь на энергетическом фронте, то и станет определять всю экономику планеты в целом. Упор на возобновляемые источники энергии — всякие ветряки и солнечные электростанции — показал свою недостаточность и малую эффективность в условиях крупных развитых энергосетей.

Второй путь — это ядерная энергетика, не предполагающая выбросов углерода в атмосферу вообще, но требующая большой технологической грамотности и долгого времени для своего внедрения. Если удастся договориться — например, в рамках всепланетной программы «Гармония», — то через несколько десятилетий человечество действительно может оказаться в прекрасных условиях «энергетического избытка», чистого и безопасного. Ну, а пока это время не наступило, всё больше делается ставка на сжиженный природный газ, и здесь успехи России весьма значительны.