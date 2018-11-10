В интернет-магазине Amazon появятся iPhone и iPad

Сиэтл, США, , 11:29 — REGNUM Подписано соглашение о прямых продажах мобильных устройств компании Apple через сервис Amazon. Об этом сообщает Reuters.

Американская компания Amazon начнет продавать через интернет устройства Apple в США, странах Европы, Японии и Индии.

Ранее в каталогах крупнейшего интернет магазина из продуктов Apple были представлены только компьютеры Mac и наушники Beats. Теперь этот список будет дополнен смартфонами iPhone, планшетными компьютерами iPad и электронными часами Apple Watch.

Продажи устройств Apple через сервис Amazon начнутся с 4 января.

Reuters отмечает, что компании, которые долго отказывались от продаж через Amazon, все-таки обращаются к этому сервису. Ранее подобное соглашение заключила компания Nike.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре акции компании Amazon за два дня упали на 7,8% и 6,3%. Эксперты связали падение акций с отчетностью, показавшей недостаточный рост квартальной выручки.