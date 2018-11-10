Прокуратура Кувейта попросила ОАЭ разморозить счета Марии Лазаревой

Эль-Кувейт, , 10:03 — REGNUM Кувейтская прокуратура обратилась с официальным запросом к властям ОАЭ, в котором она просит разморозить счета, проходящие по делу об отмывании денежных средств, по которому была осуждена исполнительный директор компании KGL Мария Лазарева, сообщает 10 ноября Reuters.

По информации агентства, счета, на которых находится 496 млн долларов, были заморожены по требованию Центробанка ОАЭ в ноябре 2017 года из-за подозрения, что они были использованы для отмывания денежных средств кувейтскими резидентами, «подозреваемыми в растрате госсредств и коррупции».

Прокуратура Кувейта просит власти ОАЭ передать 125 млн долларов со счета портовому управлению Кувейта (КРА) и ещё 79,2 млн долларов перевести на счет Общественного управления социальной безопасности страны.

Отметим, гражданка России Мария Лазарева, являющаяся исполнительным директором компании KGL, была осуждена на 10 лет по делу о хищениях КРА. Как считает следствие, Лазарева оказывала содействие в хищении госсредств, и преступление было совершено «на основании соглашения и содействия» между сотрудниками КРА и Марией Лазаревой. При этом адвокаты исполнительного директора KGL утверждают, что обвинения в адрес Лазаревой строятся на показаниях её бывшей ассистентки, которая была в 2011 году задержана за хищение у начальницы денежных средств в размере 500 тысяч долларов.