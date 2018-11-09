В Пекин зачастили эмиссары из Вашингтона

Пекин, , 23:14 — REGNUM С визитом в КНР находится основатель IT-компании Microsoft и директор ядерной энергетической компании TerraPower Билл Гейтс, с которым встретился первый вице-премьер Госсовета КНР, член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн, сообщает 9 ноября Синьхуа.

Приветствовав готовность крупных энергетических компаний США к взаимодействию с Китаем, Хань Чжэн подчеркнул заинтересованность в освоении новых источников энергии и инновационных технологий, пообещав еще шире открыть двери хозяйственной жизни Китая, особенно в части создания чистой энергетики.

Американский гость дал высокую оценку энергетическим достижениям Китая и заверил собеседника в том, что США готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Отметим, что Билл Гейтс, известный своей поддержкой в избирательной кампании 2016 года Хиллари Клинтон, прибыл в КНР вслед за Генри Киссинджером, которого принял лидер страны Си Цзиньпин.