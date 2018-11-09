Пятница, 9 Ноября 2018 года
23:49:27 МСК

В Пекин зачастили эмиссары из Вашингтона

Экономика

«Пионер» IT-технологий предложил Китаю энергетическое сотрудничество

Пекин, 9 ноября 2018, 23:14 — REGNUM  С визитом в КНР находится основатель IT-компании Microsoft и директор ядерной энергетической компании TerraPower Билл Гейтс, с которым встретился первый вице-премьер Госсовета КНР, член Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн, сообщает 9 ноября Синьхуа.

Приветствовав готовность крупных энергетических компаний США к взаимодействию с Китаем, Хань Чжэн подчеркнул заинтересованность в освоении новых источников энергии и инновационных технологий, пообещав еще шире открыть двери хозяйственной жизни Китая, особенно в части создания чистой энергетики.

Американский гость дал высокую оценку энергетическим достижениям Китая и заверил собеседника в том, что США готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Отметим, что Билл Гейтс, известный своей поддержкой в избирательной кампании 2016 года Хиллари Клинтон, прибыл в КНР вслед за Генри Киссинджером, которого принял лидер страны Си Цзиньпин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить