ФАС разрешила «Транснефти» повысить тарифы на прокачку нефти

Москва, , 18:05 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России приняла решение о повышении в 2019 году тарифов на услуги «Транснефти» по перекачке нефти по системе трубопроводов на 3,87%. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как пояснил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, правлением ФАС было принято решение проиндексировать тарифы «Транснефти» на 90% от уровня инфляции.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства от 2014 года тарифы «Транснефти» в 2018—2020 годах должны повышаться с коэффициентом 0,9−1 к инфляции при условии, что в распоряжении компании будет достаточно средств на реализацию программы долгосрочного развития.

В текущем году «Транснефть» просила увеличить тарифы на её услуги на 21%, однако власти разрешили повысить их только на 4%.