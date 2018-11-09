С вхождением в ДФО забайкальским аграриям обещают новые преференции

Чита, , 13:48 — REGNUM Аграрии Забайкальского края от вхождения региона в состав Дальневосточного федерального округа только выиграют, считает заслуженный работник сельского хозяйства РФ, заместитель председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного Собрания Забайкальского края III созыва Анатолий Вершинин. Его мнение относительно произошедшего территориально административного деления приводит официальный сайт региона.

«В связи с переходом Забайкальского края в состав ДФО, при расчёте некоторых субсидий для сельхозпредприятий, крестьянских хозяйств и фермеров будут применяться повышающие коэффициенты. Вдвое возрастёт государственная финансовая поддержка забайкальских аграриев, которые проводят гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия», — заявил эксперт.

Также Анатолий Вершинин выразил удовлетворение тем обстоятельством, что при назначении Александра Осипова врио губернатора Забайкальского края он поднял перед президентом Владимиром Путиным вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно на Дальнем Востоке.

«Принятое главой государства решение дает нам эти механизмы. Нужно только грамотно ими воспользоваться», — считает заслуженный аграрий Забайкальского края.

Напомним, указ, согласно которому Бурятия и Забайкальский край переводятся из состава СФО в состав ДФО, президент России Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года.

Читайте также: «Неплохо жилось» и в Сибири: жители Бурятии противятся переходу в ДФО

«На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента», — заявил 4 ноября врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, его назначение в регион случилось в конце октября, после скоропостижной отставки губернатора Забайкалья Натальи Ждановой. Ранее Александр Осипов являлся заместителем министра по делам Дальнего Востока.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это просто необходимо»: о присоединении Забайкалья к Дальнему Востоку