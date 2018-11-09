Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа вырос почти на 28%

Новосибирск, , 12:17 — REGNUM Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на 28% и составил 36,2 млрд долларов. При этом 81% товарооборота пришёлся на экспорт (29,2 млрд долларов, 19% — на импорт (7 млрд долларов), сообщили ИА REGNUM в Сибирском таможенном управлении.

«При этом стоимостные объёмы экспорта и импорта увеличились как в торговле со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ, — уточнили в ведомстве. — Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте Сибирского федерального округа остаётся лидирующей и составляет 88%, доля стран СНГ — 12%. По отношению к девяти месяцам 2017 года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 30%, со странами СНГ — на 14,3%».

В число стран — основных торговых партнёров округа по-прежнему входят Китай (23% от стоимостного объёма), Нидерланды (8%), Япония (6%), Германия и Украина (по 5%), Казахстан и США (по 4%), Турция и Швейцария (по 3%).

Выросла доля экспорта каменного угля, нефти и нефтепродуктов, алюминия необработанного, чёрных металлов, меди, целлюлозы древесной, кроме растворимых сортов, никеля, лесоматериалов обработанных, продовольственных товаров в страны дальнего зарубежья, машиностроительной продукции в страны СНГ и страны дальнего зарубежья. Но отмечается сокращение стоимостного объёма поставок изделий из черных металлов, каучука, резины и изделий из них в страны СНГ.