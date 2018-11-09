Сделки с недвижимостью: от полной суммы граждане только выиграют

Москва, , 12:05 — REGNUM Предложение обязать граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре полную сумму сделки, обезопасит их и защитит от мошеннических операций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Накануне группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») внесла в Госдуму законопроект с поправками к так называемому антиотмывочному закону. Одним из нововведений предлагается обязать риэлторов сообщать в Росфинмониторинг обо всех сделках с недвижимостью, а банки — об операциях со средствами по этим сделкам. Таким образом, искусственно «занизить» цену квартиры, чтобы заплатить меньший налог, гражданам не удастся.

«Это оправдано. Это будет не только способствовать тому, что со сделок с недвижимостью будут платить полный налог, это ещё и гарантия прав граждан», — считает Емельянов.

По его словам, сегодня граждане рискуют, так как при признании сделок ничтожными, они смогут вернуть только ту часть средств, которая указана в договоре.

«А так у граждан во всяком случае будет шанс вернуть полную сумму сделки. Это нововведение ещё и мошенническую схему закрывает, так что я лично это поддерживаю», — отметил Емельянов.

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