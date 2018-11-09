Как банкротили крупнейший на Урале и в Поволжье завод медтехники из Казани

Казань, , 11:33 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии 20 ноября 2018 года рассмотрит вопрос привлечения к субсидиарной ответственности бывшего директора ОАО «Казанский завод Медтехника» Игоря Кушниковского. Размер ответственности экс-главы предприятия, существующего с 1956 года и являвшегося крупнейшим в Поволжье и на Урале по поставке, ремонту и техобслуживанию медицинской техники, оценили в свыше 40,224 млн рублей. Само предприятие объявлено банкротом и до 23 января 2019 года находится под конкурсным производством, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, предприятие создано через реорганизацию своего правопредшественника в августе 1994 года. В середине марта 2018 года в ЕГРЮЛ появилась отметка о ликвидации ОАО в связи с предстоящей реорганизацией. В конце сентября 2017 года основными акционерами завода являлись Константин Кушниковский (доля — 30,05%), Игорь Петров — 29,88% и Андрей Чигирёв — 29,21%. Гендиректором до банкротства компании был Игорь Кушниковский. ОАО также выступало учредителем негосударственного учреждения дополнительного профессионального образования учебный комбинат «Казанская медтехника».

«ОАО «Казанский завод Медтехника» — одно из крупнейших предприятий Поволжья и Урала по поставке, ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники. Мы работем в сфере оказания сервисных услуг медицинским учреждениям более 55 лет. Дата основания предприятия — 1956 год. В настоящее время ОАО «Казанский завод Медтехника» осуществляет свою деятельность на основе прямых контрактов с лечебно-профилактическими учреждениями Республики Татарстан», — отмечается на официальном сайте компании.

Известно, что предприятие специализировалось на следующих работах:

Комплексное техническое обслуживание

Ремонт медицинской техники

Проведение монтажных, пуско-наладочных работ

Продажа медицинского оборудования и запасных частей

Проведение гидравлических испытаний сосудов, работающих под давлением

Ремонт и монтаж дезинфекционного и прачечного оборудования

Электротехнические измерения с выдачей протоколов государственного образца

Обучение медицинского персонала работе с медицинским оборудованием, правилам техники безопасности при работе с ним

Производство мебели, в том числе нестандартного оборудования

нестандартного оборудования Утилизация

ОАО осуществляло монтаж-демонтаж и пуско-наладочные работы следующего медицинского оборудования: аппаратов и оборудования для травматологии и механотерапии, аптечного оборудования, бальнеологического и дезинфекционного оборудования, клинико-диагностических приборов, аппаратов, косметологического оборудования, наркозно-дыхательных и реанимационных приборов, аппаратов, приборов, аппаратов и оборудования для акушерства, гинекологии и неонатологии, оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, физиотерапии, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно-эпидемиологического профиля, а также приборов, аппаратов и оборудования для стоматологии и стерилизационного оборудования.

13 ноября 2017 года в Арбитражный суд Татарии поступил первый иск с требованием признать завод банкротом — от Григория Королева, которому задолжали 300 тыс. рублей. Позднее в дело вступил ПАО «Бинбанк» с суммой претензий свыше 34,576 млн рублей. Первыми суд рассмотрел претензии Королева, и 16 апреля 2018 года ОАО было признано банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство.

Читайте также: История одного банкротства: Бинбанк против завода медтехники из Казани

«Согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров должника от 20.12.2017 г. , принято решение о добровольной ликвидации должника, назначении ликвидационной комиссии, о назначении председателем ликвидационной комиссии Артамоновой Г. Д, — отмечалось в решении суда и уточнялось. — Согласно анализу финансового состояния должника, представленному председателем ликвидационной комиссии, у должника имеются основные средства в размере 2 742 739,69 рубля, товарно-материальные ценности на сумму 340 457,57 рубля, дебиторская задолженность в размере 7 746 682 рубля, кредиторская задолженность составляет 8 001 156 рублей».

Конкурсным управляющим назначили Зуфара Шарипова.

16 октября 2018 года суд частично удовлетворил ходатайство Шарипова и продлил конкурсное производство до 22 января 2019 года.

«Согласно ходатайству конкурсного управляющего, не рассмотрены требования кредиторов, не взыскана дебиторская задолженность, не завершена работа по сдаче документов в архив, не рассмотрено заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора должника», — отмечалось в определении суда.

Ходатайство конкурсного управляющего о привлечении Игоря Кушниковского к субсидиарной ответственности суд рассмотрит 20 ноября 2018 года.

Сумма претензий — 40 224 727,24 рубля 24 копейки.