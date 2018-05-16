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История одного банкротства: Бинбанк против завода медтехники из Казани

Экономика

Сумма претензий превышает 34,5 млн рублей

Казань, 16 мая 2018, 06:23 — REGNUM  Арбитражный суд Татарии принял иск ПАО «Бинбанк», в котором оно требует признать банкротом ОАО «Казанский завод медтехника», ведущее свою историю с 1956 года. Завод является крупнейшим предприятием Поволжья и Урала по поставке, ремонту и техобслуживанию медицинской техники. Иск подан 14 мая 2018 года, но пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий банка, ещё в феврале 2018 года пытавшегося обанкротить завод, составляет 34 576 182,59 рубля. В это же время в базе арбитражного суда имеется дело со схожими претензиями к ОАО «Казанский завод медтехника». Иск был подан физлицом, позднее заменённым на ООО «НПО «Аналитик-ЛАБ», в середине ноября 2017 года. Сумма претензий составляла 300 тыс. рублей. По этому иску суд 16 апреля 2018 года признал ликвидируемого должника — ОАО «Казанский завод Медтехника» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 16 октября 2018 года. Конкурсным управляющим утверждён Зуфар Шарипов.

ПАО «Бинбанк» также вступил в первое дело о банкротстве с той же суммой требований, по которой 14 мая 2018 года предъявило иск. 24 мая 2018 года будет рассмотрена обоснованность данных притязаний.

«Согласно анализу финансового состояния должника, представленному председателем ликвидационной комиссии, у должника имеются основные средства в размере 2 742 739,69 руб., товарно-материальные ценности на сумму 340 457,57 руб., дебиторская задолженность в размере 7 746 682 руб., кредиторская задолженность составляет 8 001 156 рублей», — отмечается в решении суда, которым было введено конкурсное производство.

На конец сентября 2017 года основными акционерами завода являлись Константин Кушниковский — доля в уставной капитале 30,05%, Игорь Петров — 29,88% и Андрей Чигирёв — 29,21%. Предприятие создано путём реорганизации в августе 1994 года, гендиректор — Игорь Кушниковский. В ЕГРЮЛ имеется отметка об отмене в середине марта 2018 года ранее принятого решения о реорганизации юрлица.

Завод также является учредителем негосударственного учреждения дополнительного профессионального образования учебный комбинат «Казанская медтехника».

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Банкротство юридических лиц
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