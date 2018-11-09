Медведев дал новый шанс проекту ВСМ Челябинск – Екатеринбург

Москва, , 09:20 — REGNUM Проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург будет включён в комплексный план развития инфраструктуры России. Соответствующее поручение дал председатель правительства страны Дмитрий Медведев, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, соответствующее поручение от Медведева получил его заместитель Максим Акимов. Именно он отвечает в правительстве России за инфраструктуру. Издание сообщает об имеющейся копии поручения, также информацию подтвердили два чиновника.

Вопрос о финансировании создания ВСМ Челябинск — Екатеринбург предстоит обсуждать отдельно. Проекты из этого плана могут построить уже к 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСМ Челябинск — Екатеринбург станет частью транспортного коридора «Евразия» от Пекина до Москвы и Берлина. Основным инициатором строительства ветки является правительство Челябинской области. После реализации проекта из Екатеринбурга в Челябинск можно будет доехать за час с небольшим.

Весной проект был включён в Транспортную стратегию России.