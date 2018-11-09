Атомная энергетика Японии на пути к восстановлению

Токио, , 00:57 — REGNUM 7 ноября власти Японии одобрили восстановление работы и продление сроков эксплуатации АЭС Tokai NPP, расположенной в префектуре Ибараки.

Tokai NPP — старейшая АЭС Японии, первый реактор Magnox (GCR) был принят в эксплуатацию в 1966 году, став «малой родиной» атомной энергетики этой страны. Этот реактор отработал все сроки эксплуатации и был окончательно остановлен в марте 1988 года. За 10 лет до этого, в 1978 году, компания General Electric построила на этой же площадке реактор BWR-5, который стал для Японии первым энергетическим блоком, мощность которого превысила 1 000 МВт. В 2011 году в результате аварии на АЭС Fukushima Daiichi NPP произошли взрывы, которые вывели из строя реактор BWR-3 и два реактора BWR-4, а вот пятый реактор, BWR-5, хотя и не обошелся без получения целого ряда проблем, успешно выдержал испытание.

АЭС Tokai NPP была остановлена в марте 2011, после проведения проверок уровня системы безопасности, после чего владельцы станции старательно вносили все необходимые изменения. Положительные оценки МАГАТЭ и государственного регулятора Японии получены, одобрение от правительства появилось 7 ноября. Остается дождаться информации от владельцев компании о конкретных планах восстановления работы станции.