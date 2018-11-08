Рост цен на бензин и на товары будет неизбежным — о скрытых наценках на АЗС

Москва, , 14:08 — REGNUM Очевидно, что в ближайший месяц будет происходить поиск оптимального решения, чтобы повысить доходы АЗС: будет расти и число участников схемы с корпоративными картами, и количество других «креативных решений», считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Чтобы не терять доходы в рознице, нефтяники вначалелишили корпоративных клиентов скидок по топливным картам, а затем и вовсе стали вводить «сервисные сборы». Отом, что ухудшение условий обслуживания на АЗС в той или иной степени ощутили корпоративные клиенты «Газпром нефти», «Роснефти» и других сетей заправок, сообщил «Коммерсантъ».

Схема, которую придумали нефтяники, очень простая и красивая: сетевые АЗС крупнейших нефтекомпаний пересматривают условия для корпоративных клиентов за пользование топливными картами. Например, вводится «сервисный сбор», при этом предоставляются некоторые новые сервисы или же просто отменяются скидки и ничего не дается взамен.

У компаний разный подход — очевидно, что в ближайший месяц будет происходить поиск оптимального решения, чтобы повысить доходы АЗС. Число участников этой схемы тоже будет расти. Мы увидим и другие креативные решения.

Ситуация сходна с «Законом Яровой», когда телекоммуникационные операторы, чтобы его выполнить, повысили цены на свои тарифы, при этом дали дополнительные бонусы своим абонентам. Нефтекомпании ищут подобные решения в условиях заморозки цен на бензин.

Нет сомнений, что будут найдены обходные пути, и цены на бензин до весны все равно вырастут. Что касается реакции корпорантов, то они, конечно, недовольны. Но это недовольство будет переложено по цепочке дальше, так что конечным пострадавшим будет население страны, для которого рост цен на товары будет неизбежным.

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