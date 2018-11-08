В Таиланде призывают усилить контроль над рынком криптовалют

Бангкок, , 11:57 — REGNUM Для контроля над рынком цифровых денег необходимо принять дополнительные меры. Это позволит реагировать на новые тенденции в индустрии и защитить пользователей от преступников, которые могут использовать криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег. Об этом в ходе выступления 7 ноября на саммите по финансированию борьбы с терроризмом заявил вице-премьер Таиланда Виссану Кре-Нгам, сообщает Bangkok Post.

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По его мнению, имеющихся на сегодняшний день законодательных актов и протоколов безопасности недостаточно, потому в будущем законы должны быть изменены в соответствии с меняющимися и развивающимися технологиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Центральный банк Таиланда запретил финансовым учреждениям королевства совершать любые операции с криптовалютами, инвестировать в цифровую валюту, продавать её, а также создавать платформы для торговли и обменных операций. Также финансовым организациям страны нельзя рекомендовать своим клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента и выдавать кредиты на их покупку.

А уже в мае 2018 года в Таиланде вступил в силу законопроект, регулирующий операции с криптовалютами. По закону, все граждане, которые осуществляют операции с цифровыми валютами, в течение трёх месяцев должны получить регистрацию в специальной комиссии. Нарушителям закона грозит тюремный срок до двух лет, либо штраф в двойном размере от суммы операции, но не менее 500 тыс. батов ($15,6 тыс.).

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