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Добыча нефти в Иракском Курдистане растет

Экономика

Эксперты предрекают и дальнейший рост добычи нефти в автономии

Эрбиль, Ирак, 8 ноября 2018, 07:32 — REGNUM  По данным иракской компании Iraq Oil Report, нефтяной сектор Иракского Курдистана находится на подъеме, сообщает 8 ноября Kurdistan.ru.

Спустя год после победы над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в автономии объем добычи нефти вырос до 450 тыс. баррелей в сутки.

Эксперты предрекают и дальнейший рост добычи нефти в автономии, несмотря на утрату Эрбилем контроля над нефтеносными районами провинции Киркук.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, в результате которого жители региона высказались за выход из состава Ирака.

Ответом на это стало вытеснение шиитскими ополченцами курдских пешмерга из Киркука, провинции, являющейся объектом территориального спора между Эрбилем и Багдадом.

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