В бюджете-2019 Якутии намерены повысить эффективность социальных расходов

Якутск, , 05:56 — REGNUM В Якутии началось рассмотрение бюджета республики на 2019 — 2021 годы. В главном финансовом документе республики на 2019 год заложен дефицит в 1,14 млрд рублей, доходы и расходы, как предполагается, составят 180,24 и 181,38 млрд рублей соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, члены которого ознакомились с параметрами бюджета 16 сентября.

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Кабинету министров республики поставлена задача расходовать деньги на социальные нужды более эффективно — так, чтобы оставались средства на создание точек роста и развитие экономики. Тем не менее, социальные гарантии в главном финансовом документе республики на ближайшие три года ставятся в приоритет, заверил премьер-министр региона Владимир Солодов.

«Мы будем тратить ровно столько средств, сколько у нас есть, заимствовать ровно столько — сколько предусмотрено с соглашениями с Минфином России и иными нормативными документами», — также добавил председатель правительства республики.

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Якутия планирует получать в 2019 году почти 47 млрд рублей дотаций, собственные налоговые и неналоговые поступления ожидаются в размере 125,8 млрд рублей. Дефицит в течение всех трёх лет будет составлять порядка 1 млрд рублей. Объём госдолга претерпит следующие изменения: сначала снизится с 53,16 млрд рублей в 2019 году до 52 млрд в 2020-м, а затем возрастёт до 53,24 млрд в 2021-м.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете республики на 2018 году возник огромный кассовый разрыв — по разным оценкам от 15 до 26 млрд рублей. Расходы были заложены на одну сумму, а доходов поступило гораздо меньше, чем планировалось.

«Ситуация сейчас очень сложная, — комментировал проблемы с бюджетом Владимир Солодов. — Это результат того, что расходы формировались без четкой привязки к доходам, которые во многом зависят от внешних факторов, нам неподвластным: курс доллара, экономическая конъюнктура, спрос на алмазы и другие. При этом расходы постоянно росли и шли по верхней планке. В результате сегодня накопилось 15 млрд рублей неучтенных расходов. Мы активно ищем выход из этой ситуации».

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