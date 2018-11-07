ПОЛИСАРИО призвал французскую компанию COFACE покинуть Западную Сахару

Тифарити, , 23:53 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО призвал французскую страховую компанию COFACE, работающую в сфере международной торговли, прекратить всю свою деятельность на оккупированной Марокко территории Западной Сахары, передаёт Sahara Press Service.

Как сообщается, 31 октября ПОЛИСАРИО направил запрос на адрес COFACE через судебного пристава с требованием к компании «в полном объёме соблюдать решения Суда ЕС от 21 декабря 2016 года и 27 февраля 2018 года», в соответствии с которыми экономическая деятельность на оккупированной территории не может осуществляться без согласия Западной Сахары.

Глава комитета по внешним связям Фронта ПОЛИСАРИО и координатор с действующей в регионе миссией ООН Эмхамед Хаддад напомнил, что согласно постановлениям суда Марокко и Западная Сахара являются «двумя отдельными территориями, а Королевство Марокко не имеет суверенитета над этой территорией и прилегающими водами, а экономическая деятельность там не должна вестись без согласия народа Западной Сахары».

В заявлении ПОЛИСАРИО отмечено, что французская компания «продолжает игнорировать решения Суда ЕС», а на её официальном сайте «незаконно демонстрируется карта Марокко с территорией Западной Сахары в его составе, тогда как само французское правительство не выставляло подобных карт на сайте министерства иностранных дел».

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