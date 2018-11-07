Скоростная автодорога Москва — Казань в Татарии обойдется в 121 млрд рублей

Казань, , 22:50 — REGNUM Строительство участка скоростной автодороги Москва — Казань с мостом через Волгу в Татарии оценивается предварительно в 121 млрд рублей. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.

«Это условные рабочие цифры, расчет без проектных изысканий. Взяли среднюю стоимость, рассчитанную по объектам-аналогам», — цитирует замминистра «Татар-информ». Стоимость только автодороги предположительно составит 67 млрд рублей, моста с подходами — 54 млрд рублей.

Министр уточнил, что это будет абсолютно новая дорога, которая пройдет параллельно существующей трассе М7 «Волга».

"Это не реконструкция М7, как все говорят, а строительство новой дороги. Точка входа в Татарстан будет в Кайбицком районе», — добавил Чукин.

Участок в Татарии можно условно разделить на два отрезка мостовым переходом через Волгу. Протяженность участка составит около 133 км, он будет проходить по территории шести районов региона. Автомагистраль будет первой технической категории с четырьмя полосами движения, по две в каждую сторону. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Чукин отметил, что согласно концепции, окончание строительства намечено на 2024 год.

Общая стоимость автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 729 км оценивается в 650 млрд рублей. Дорога пройдет по территории пяти регионов — Московской, Владимирской, Нижегородской областей, а также Татарии и Чувашии. Проезд по автодороге будет платным, тариф будет отличаться в каждом из регионов. До настоящего времени в Татарии ни одной платной дороги не было.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство трассы планируется в рамках создания транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

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В сентябре правительство РФ одобрило начало строительства скоростной автодороги.

«В целом одобрено начало работ по скоростной автомобильной дороге Москва — Казань», — говорил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, проект строительства автодороги включен в комплексный план модернизации и развития инфраструктуры.

Протяженность владимирского участка трассы составит 213 км, будет построено около 80 искусственных сооружений. Протяженность чувашского участка до настоящего времени не уточнялась, однако известно, что автодорога пройдет по территориям шести районов республики.

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