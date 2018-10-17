Среда, 17 Октября 2018 года
14:20:30 МСК

Через Чувашию пройдёт скоростная автодорога

Экономика

Республика приступит к подготовительным земельным мероприятиям

Чебоксары, 17 октября 2018, 12:45 — REGNUM  В Чувашии начинают готовиться к строительству скоростной автомобильной дороги, которая предположительно пройдёт через шесть муниципальных образований. Разработанный проект распоряжения правительства республики предусматривает определение перечня объектов недвижимости, которые могут оказаться в зоне планируемого дорожного строительства и мониторинг принятия решений о застройке, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что документ разработан для проведения подготовительных мероприятий по строительству на территории Чувашии скоростной автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань». Он будет построен в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Согласно проекту распоряжения, министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии совместно с управлением Росреестра и администрациями районов предстоит определить перечень объектов недвижимости, включая земельные участки, которые могут оказаться в зоне строительства скоростной автодороги, а минтрансу — подготовить предложения по резервированию соответствующих участков. Речь идёт о Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Канашском и Янтиковском районах.

Кроме того, указанным районам совместно с минстроем Чувашии необходимо будет отредактировать документы территориального планирования (схемы, генеральные планы) и «ограничить распоряжение» муниципальными объектами недвижимости, в том числе земельными участками, подпадающими в планируемую зону скоростной дороги. На министерство строительства планируется возложить ведение мониторинга принятия решений о застройке территорий, которые могут оказаться в зоне дорожного маршрута и обороте участков из земель сельхозназначения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить