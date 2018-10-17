Через Чувашию пройдёт скоростная автодорога

Чебоксары, , 12:45 — REGNUM В Чувашии начинают готовиться к строительству скоростной автомобильной дороги, которая предположительно пройдёт через шесть муниципальных образований. Разработанный проект распоряжения правительства республики предусматривает определение перечня объектов недвижимости, которые могут оказаться в зоне планируемого дорожного строительства и мониторинг принятия решений о застройке, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечается, что документ разработан для проведения подготовительных мероприятий по строительству на территории Чувашии скоростной автомобильной дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань». Он будет построен в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Согласно проекту распоряжения, министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашии совместно с управлением Росреестра и администрациями районов предстоит определить перечень объектов недвижимости, включая земельные участки, которые могут оказаться в зоне строительства скоростной автодороги, а минтрансу — подготовить предложения по резервированию соответствующих участков. Речь идёт о Шумерлинском, Вурнарском, Ибресинском, Комсомольском, Канашском и Янтиковском районах.

Кроме того, указанным районам совместно с минстроем Чувашии необходимо будет отредактировать документы территориального планирования (схемы, генеральные планы) и «ограничить распоряжение» муниципальными объектами недвижимости, в том числе земельными участками, подпадающими в планируемую зону скоростной дороги. На министерство строительства планируется возложить ведение мониторинга принятия решений о застройке территорий, которые могут оказаться в зоне дорожного маршрута и обороте участков из земель сельхозназначения.