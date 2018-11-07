Турецкий инвестор предложил Чувашии сельхозпроект

Чебоксары, , 19:49 — REGNUM В Чувашию готова прийти турецкая компания с проектом в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики по итогам рабочей встречи министра Сергея Артамонова с руководством турецкой компании TANIS.

В настоящее время компания TANIS рассматривает возможность строительства на территории Чувашии элеватора мощностью хранения и переработки от 60 тыс. тонн зерна.

«Видим важность реализации проекта для Чувашской Республики, приложим все усилия для его успешной реализации», — цитируют в аграрном ведомстве генерального директора компании Эрая Тан.

В минсельхозе Чувашии отмечают, что компания TANIS специализируется в производстве оборудования по хранению и переработки сельхозпродукции. На сегодняшний день на заводе общей площадью 25 000 кв. метров производится оборудование по переработке пшеницы и чечевицы, а также оборудование по производству разных видов круп и муки: компактные или сконструированные под определенные строения элеваторно-мельничные комплексы любых мощностей, современное оборудование по производству и сортировке семян.

«Представители компании были проинформированы о мерах государственной поддержки в случае реализации инвестиционного проекта на территории Чувашской Республики», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава региона Михаил Игнатьев подписал указ «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике». Документ принят «в целях повышения инвестиционной привлекательности» республики и «стимулирования предпринимательской активности». Речь идёт об аренде за государственные земельные участки и госсобственность на которые не разграничена в размере ставки земельного налога за единицу площади данного участка. Кроме того, для резидентов и инвесторов устанавливается стоимость продажи участка в размере 15% от кадастровой стоимости.

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