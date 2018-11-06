В Чувашии устанавливают льготы для резидентов ТОСЭР и технопарков

Чебоксары, , 09:46 — REGNUM В Чувашии принят указ «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике». Его подписал глава региона Михаил Игнатьев «в целях повышения инвестиционной привлекательности» республики и «стимулирования предпринимательской активности», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно указу, правительству Чувашии поручено обеспечить благоприятные условия для создания новых производств в индустриальных (промышленных) парках и на территориях опережающего социально-экономического развития для реализации «масштабных инвестиционных проектов».

Речь идёт об аренде за государственные земельные участки и госсобственность на которые не разграничена в размере ставки земельного налога за единицу площади данного участка. Кроме того, для резидентов и инвесторов устанавливается стоимость продажи участка в размере 15% от кадастровой стоимости — при условии, если они являются собственниками зданий и сооружений, расположенных на земельных участках. Решения по созданию условий «для улучшения инвестиционного климата» рекомендовано принять муниципалитетам.

В правительстве Чувашии поясняют, что в настоящее время земельные участки предоставлены организациям, реализующим инвестиционные проекты в индустриальном парке Чебоксар в сфере промышленного производства и инноваций — всего резидентов 26. Специализация резидентов — электротехническое производство, машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов. В рамках первой очереди открыт производственный цех по выпуску трубопроводной арматуры ООО «БИРС Арматура» (стоимость — 175 млн рублей, 50 рабочих мест) и площадка по разработке и производству электротехнических изделий в общепромышленном, атомном и морском исполнении АО «НПО Каскад» (общая стоимость — 1 млрд рублей, 256 рабочих мест). Планируется запуск двух машиностроительных производств: компрессоров для грузовой техники ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест» (стоимость — 406 млн рублей, 60 рабочих мест), литьевых и холодноштампованных металлоизделий ООО «Прессдеталь» (стоимость — 32,4 млн рублей, 18 рабочих мест).

Согласно представленным данным, в результате реализации инвестиционных проектов резидентами индустриального парка планируется создать более 700 новых рабочих мест, вложить инвестиций на сумму более 1 млрд рублей. Объём налоговых поступлений в республиканский бюджет Чувашии за первые 10 лет реализации проекта составит не менее 973 млн рублей.

Моногород Канаш в 2018 году получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР «Канаш»). По прогнозам, в 2018 — 2027 годах это позволит создать порядка 1000 новых рабочих мест.

«Для создания новых производств в индустриальных парках, на территории ТОСЭР «Канаш», при реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Чувашской Республики инвесторам необходимо создавать благоприятные условия. Регионы России в условиях усиления процессов глобализации и процесса усиления конкуренции между ними соревнуются за инвесторов, которые принимают решения о вложении инвестиций в те регионы, где создан наиболее благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат», — говорится в комментарии.

Власти приводят в качестве примера Самарскую область, где цена земельных участков при их продаже определяется в размере 5% от кадастровой стоимости в границах территорий индустриальных и агропромышленных парков, в Воронежской области — в размере 20% кадастровой стоимости, в Мордовии — в размере 1,5% при приобретении земельных участков для размещения объектов резидентам территории опережающего развития.

Чувашские власти отмечают, что принятие данного указа «позволит повысить эффективность вложенных инвестиций в производство, направить высвободившиеся средства на реализацию мероприятий по импортозамещению продукции и на модернизацию действующих производств».

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