Предприниматели рассказали депутатам Госдумы о проблемах бизнеса в России

Москва, , 18:07 — REGNUM В Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) прошла встреча участников специального проекта «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» с представителями руководства Палаты и с депутатами Госдумы России.

Участники «100 проектов…» — это срез российского бизнеса: 18 крупных компаний, 23 средних, 41 малая компания, 18 микропредприятий. Разговор шел о проблемах, с которыми сталкивается сегодня предпринимательство.

По мнению представителей отечественного бизнеса, главные помехи — бюрократические как, например, избыточная отчетность и изменения в законодательстве. Вице-президент Елена Дыбова назвала на встрече такие цифры: в 2004—2017 гг. проведено более 30 реформ, но и сегодня предприниматель в среднем 15 часов в месяц тратит на поиск и изучение очередных законодательных изменений: в КоАП они появляются в среднем раз в десять дней, в Налоговом кодексе — раз в 14 дней.

Предприниматели интересуются, как развиваться, когда падает спрос и сужается рынок. Как показывает мировая практика, необходимо облегчать работу бизнеса, давать ему возможность устоять, а вот введение новых налогов, увеличение уже существующих консервирует ситуацию и плохо способствует выходу на новый уровень.

Депутат Госдумы РФ Валерий Скруг в связи с этим отметил, что, безусловно, нынешний громоздкий Налоговый кодекс РФ нуждается в принципиальных изменениях, и они, конечно, будут. Но есть еще и десятки неналоговых платежей, и, если навести здесь порядок, то бизнесу работать станет легче.

В ходе дискуссии поднималась тема арендных платежей и благотворительной деятельности бизнеса — ее сегодня можно осуществлять только за счет прибыли, а было бы правильно, считают предприниматели, уменьшать налогооблагаемую базу. Предприниматели платят часто несуразно большие деньги за арендуемые площади. Бизнес считает, что, например, по отношению к промышленным базам, выкупленных кем-то когда-то и сдаваемым в аренду предпринимателям, следует применять подход, как к сельскохозяйственным землям: если в течение нескольких лет они не обрабатываются, то владельца ожидает штраф, а то и изъятие собственности. Предложено создать совместно с депутатами рабочую группу для решения этой проблемы.

Напомним, ТПП России начала специальный проект «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» декабре 2017 года. Палата поставила перед собой задачу: в течение года поддерживать участников, чтобы показать, какой потенциал есть у бизнеса, если ему не мешают, и, естественно, обратить внимание на то, что препятствует предпринимателям.

Кроме того, 6 ноября в Государственной думе России открылась выставочная экспозиция, посвященная спецпроекту. «Проект удался, — отметил Президент ТПП РФ Сергей Катырин. — А выставка — о ее участниках. Это мультимедийная экспозиция, включающая фоторепортажи о предпринимателях с описанием истории предприятий. Выставка, собственно, рассказывает о людях, которые сами сделали себя и свой бизнес».