Росатом выигрышно отличается от конкурентов на китайском рынке

Москва, , 17:17 — REGNUM К 2050 году доля атомной энергетики в энергокорзине Китая должна увеличиться с 3% (по данным за 2015 год) до 28%, чтобы достичь цели по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов. К такому выводу пришли эксперты Института исследований в области энергетики при Государственном комитете по делам развития и реформ КНР.

Мощность всех атомных станций страны должна увеличиться с 26 ГВт до 554 ГВт к 2050 году. Таким образом, Китаю предстоит построить около 290 энергоблоков в дополнение к уже имеющимся 37 в эксплуатации и 19, находящимся в стадии строительства по состоянию на август 2017 года. До 2046 года потребуется ежегодно вводить в эксплуатацию по 10 атомных энергоблоков

Как отмечается в исследовании, в настоящее время китайская промышленность может строить 10−12 блоков в год. «Если к 2050 году около 21% электроэнергии в Китае будет производиться на АЭС, то атомная и возобновляемая энергетика составят вместе 80% в энергобалансе», — говорится в докладе. Авторы исследования считают эту задачу выполнимой и отмечают, что столь масштабное развитие атомной энергетики потребует повышения уровня общественной приемлемости атомной энергетики, сообщает World Nuclear News.

«Экологические проблемы в КНР, вызванные бурным ростом промышленности, строительством тепловых электростанций и ростом числа автотранспорта, привели к необходимости изменения структуры топливного баланса в сторону большего использования газа, восполняемых источников энергии и атомных технологий, — отметил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Без этих мер китайские мегаполисы будут окончательно затянуты смогом, а проживание в крупных городах станет очень опасным для здоровья. Основной упор в развитии транспорта в КНР сейчас делается на развитии электрического и гибридного транспорта, которым нужно много электрической энергии»."При этом доля газа в энергетике не может существенно вырасти из-за необходимости импорта этого сырья, что при текущей политической напряжённости является угрозой, так как поставки могут прекратиться из-за санкций. ВИЭ также имеют существенные ограничения по применимости и не могут быть основой энергообеспечения. Остаётся только атомная энергетика, дающая сразу большую мощность и надёжность, а также низкую себестоимость производимой энергии. Несмотря на конкуренцию в атомной сфере за китайский рынок, где строятся станции по российскому и иностранному проекту, Росатом выигрышно отличается тем, что предлагает референтные блоки, чёткие сроки строительства, услуги по проектированию и возведению станции, привлекает местных подрядчиков и поставщиков. Плюс, стоимость станции для заказчика более выгодна из-за вертикальной интеграции Росатома и контроля над стоимостью всех ключевых компонентов», — заявил эксперт.