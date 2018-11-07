Гражданам с кредитами присвоят идентификаторы

Москва, , 14:14 — REGNUM Правительственный законопроект о новых правилах сбора и хранения кредитных историй Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Речь идет об инициативе, направленной на повышение достоверности кредитных историй. Так, сегодня кредитные истории хранятся в разных бюро и в случае смены паспортных данных могут дублироваться. Некоторые граждане могут злоупотреблять этим и получить кредит, используя обновленные данные, даже если его кредитная история испорчена.

Для того чтобы исключить такую практику, правительство предлагает объединить все истории по кредитам заемщика. Для этого каждому гражданину, который обратится за кредитом, будет присвоен уникальный идентификатор. Без него бюро кредитных историй не сможет принимать и хранить информацию по кредитам. Правила присвоения такого идентификатора пропишет Центробанк.

Нововведение позволит сделать кредитные истории более достоверными, а банки смогут принять взвешенное и объективное решение о том, выдавать ли кредит гражданину и в каком объеме, отмечают в правительстве.

Авторы законопроекта в качестве аргумента для принятия закона говорили о перекредитованности населения — граждане берут слишком много кредитных обязательств, а расплатиться с банками не могут. Таким образом, нормы могут иметь ограничительные действия в отношении финансовых пожеланий граждан.