Ан-148 воронежского производства передадут военным в ноябре

Воронеж, , 13:37 — REGNUM Самолет Ан-148−100Е, произведенный на Воронежском авиазаводе, будет передан Центральному военному округу до конца текущего месяца. По информации пресс-службы ЦВО, самолет будет отправлен на военный аэродром в Екатеринбурге.

«Приемная комиссия Центрального военного округа убыла в Воронеж для получения транспортно-пассажирского самолета Ан-148−100Е. Планируется, что один самолет будет принят по гособоронзаказу до конца ноября», — цитирует ТАСС пресс-службу. Ранее сообщалось, что в Центральный военный округ будет передано два самолета Ан-148−100.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности госконтракт ВАСО с военным ведомством предусматривает выпуск 15 Ан-148. Летные испытания последнего собранного воронежскими авиастроителями самолета начались в октябре.

Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработан на КБ Антонова. Самолеты собирались на Воронежском авиазаводе в кооперации с украинскими предприятиями с 2009 года, однако с 2014 года воронежские авиастроители вынужденно нарушали сроки сдачи самолетов заказчикам из-за несоблюдения обязательств украинскими коллегами. В 2017 году Минпромторг РФ подтвердил закрытие программы выпуска Ан-148 на ВАСО — после исполнения контракта с Минобороны. Причиной назвали отсутствие заказов на самолет.

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