России не получается отстоять свои интересы в Арктике — Кобылкин

Москва, , 12:39 — REGNUM Надеяться на положительное решение ООН по расширению границ континентального шельфа в Арктике в ближайшем будущем нельзя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на «правительственном часе» в Совете Федерации, отвечая на вопрос, есть ли шансы на положительное решение комиссии ООН по расширению границ континентального шельфа России.

«Непросто продвигаются дела. Я скажу вам как есть, тут нечего скрывать: при общей… не совсем хорошей внешней ситуации, которая сегодня в отношении к России (сформировалась), надеяться на то, что в ближайшее время положительно этот вопрос будет решён, конечно, нельзя», — заявил Кобылкин.

По его словам, с точки зрения геологической обоснованности Россия уже давно предоставила все необходимые данные в подкомиссию.

«Потом будет ещё комиссия, и это будет ещё более сложно. Аналогов в принципе не так много, когда подкомиссия пропускала решения, а комиссия блокировала её. Бывали и такие случаи», — предостерёг министр.

Общая же тенденция такова, что в ООН всячески пытаются найти повод для того, чтобы отказать в расширении границ, и геологическая наука здесь уже бессильна, констатировал Кобылкин. Впрочем, развитие российской Арктики и, в частности, Северного морского пути это не затормозит, заверил он.

«Не скажу, что они придираются, но они всё больше и больше задают вопросов, просят нас доказать. Хотя в принципе геологически мы уже давным-давно всё доказали и про хребет Ломоносова, и про поднятие Менделеева, и котловину Подводников. Это непростой вопрос, это больше вопрос дипломатии, наверное», — пояснил министр.