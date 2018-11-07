Росатом подписал обязывающие контракты по строительству АЭС в Китае

Москва, , 12:18 — REGNUM 6 ноября на проходившей в Шанхае международной выставке China International Import Expo прошла церемония подписания сразу шести договоров между структурами Росатома и государственной энергетической корпорацией CNNC (China National Nuclear Corporation).

Межправительственное соглашение между Россией и Китаем о следующем этапе развития сотрудничества в сфере атомной энергетики были подписаны 8 июля этого года. В предыдущих случаях на переговоры по условиям обязывающих контрактах с китайскими заказчиками уходило около двух лет, в этот раз хватило всего четырех месяцев — весьма наглядное доказательство того, что сотрудничество между Китаем и Россией вышло на совершенно новый уровень.

Инжиниринговый дивизион Росатома «ИК АСЭ» (Интегрирующая Компания Атомстройэкспорт) и CNNC подписали четыре обязывающих контракта по строительству атомных энергетических блоков № 7 и 8 на АЭС «Тяньвань». ОКБМ им. И. И. Африкантова (Опытно-Конструкторское Бюро Машиностровения) и CNNC подписали два обязывающих контракта по реализации в Китае проекта демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR 600 — на поставку оборудования и услуг, на предоставление лицензии на право использования программных средств и на на услуги по экспертизе документации.

Надеемся, что в ближайшее время Росатом предоставит более развернутую информацию.