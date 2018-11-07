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Стало известно, когда введут вторую очередь крымских ТЭС

Экономика

Замминистра энергетики РФ назвал ориентировочные сроки запуска новых парогазовых установок

Симферополь, 7 ноября 2018, 11:16 — REGNUM  Вторая очередь Таврической и Балаклавской ПГУ-ТЭС в Крыму будет введена в эксплуатацию в ноябре-декабре 2018 года. Об этом 7 ноября на совещании о ходе реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

«Вторые очереди парогазовых установок будут допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности», — отметил чиновник. По его словам, сейчас на энергоблоках двух станций ведутся пусконаладочные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые блоки новых электростанции — Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе запустили 1 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму начали работу две новые ТЭС

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Электроэнергетика
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