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Россия вводит запрет на ввоз продукции двух предприятий Казахстана

Экономика

Ограничения вводятся в отношении продукции ПК «Ижевский» и «Мясоперерабатывающий завод БИЖАН» из-за повторных нарушений

Москва, 6 ноября 2018, 21:43 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на поставки продукции с двух предприятий Казахстан. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба российского ведомства.

Как уточняется, ограничения вводятся с 7 ноября в связи с выявленными нарушениями в продукции, поставляемой на российский рынок.

По данным Россельхознадзора, в мясе кур производства ПК «Ижевский» были повторно выявлены листерии, а в колбасной продукции ТОО «Мясоперерабатывающий завод БИЖАН» повторно выявлено несоответствие сырьевого состава заявленному производителем.

Напомним, в сентябре в Россельхознадзоре заявляли о возможности введения ограничений на поставки животноводческой продукции из Казахстана в связи с тем, что уполномоченные органы республики не обеспечивают полной прозрачности производства и поставок.

Так, отмечалось, что сопровождающие документы на продукцию из Казахстана не позволяют точно определить место происхождения сырья, что не исключает реэкспорта товаров, в отношении которых действует эмбарго.

Позднее было заявлено, что власти двух стран договорились отложить возможное введение ограничений до октября 2019 года, а в течение этого времени завершить процедуры интеграции систем контроля за поставками животноводческой продукции.

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