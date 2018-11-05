Глава МВФ высоко оценила вклад Китая в мировую экономику

Шэньчжэнь, Китай, , 09:16 — REGNUM Экономические реформы в Китае изменили жизнь не только в самом государстве, но и во всем мире, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард 5 ноября на церемонии открытия международной выставке в Шанхае.

В выступлении на церемонии открытия выставки China International Import Expo 2018 глава МВФ отметила, что Китаю удалось преобразовать экономику страны посредством тяжелой работы, сопровождающей экономические реформы, начатые 40 лет назад. Это позволило Китаю изменить жизнь не только своих граждан, но миллионов людей за пределами страны.

Также Лагард призвала страны решить существующие торговые споры. Она заявила, что если не снять накал международной экономической борьбы, то может обрушиться вся действующая система международной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на церемонии открытия China International Import Expo 2018 выступил президент Всемирного банка Джим Ен Ким. Он заявил, что политика протекционизма, проводимая все большим количеством стран, снижает темпы роста мировой экономики.