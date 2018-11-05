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Во Всемирном банке предупредили об опасности протекционизма

Экономика

Глава Всемирного банка предупредил, что протекционизм может снизить темпы мирового экономического роста

Шанхай, Китай, 5 ноября 2018, 08:34 — REGNUM  Ограничение международной торговли замедлит темпы экономического роста всего мира, заявил президент Всемирного банка Джим Ен Ким 5 ноября на международной выставке в Шанхае.

Глава Всемирного банка выступил на церемонии открытия China International Import Expo 2018.

Джим Ен Ким отметил, что многие государства начали отказываться от политики свободной международной торговли и наращивать протекционистские меры. Он заявил, что ограничение торговли может вызвать цепную реакцию, охватывая все большее число стран.

Президент Всемирного банка предупредил, что протекционизм может снизить темпы мирового экономического роста и сокращения бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президент Всемирного банка Джим Ен Ким встретился с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ в Пекине.

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Международная торговля
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