Во Всемирном банке предупредили об опасности протекционизма

Шанхай, Китай, , 08:34 — REGNUM Ограничение международной торговли замедлит темпы экономического роста всего мира, заявил президент Всемирного банка Джим Ен Ким 5 ноября на международной выставке в Шанхае.

Глава Всемирного банка выступил на церемонии открытия China International Import Expo 2018.

Джим Ен Ким отметил, что многие государства начали отказываться от политики свободной международной торговли и наращивать протекционистские меры. Он заявил, что ограничение торговли может вызвать цепную реакцию, охватывая все большее число стран.

Президент Всемирного банка предупредил, что протекционизм может снизить темпы мирового экономического роста и сокращения бедности.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября президент Всемирного банка Джим Ен Ким встретился с вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ в Пекине.