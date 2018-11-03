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Таможня Белоруссии задержала польские яблоки, который незаконно везли в РФ

Экономика

Начат административный процесс

Таможня Белоруссии задержала польские яблоки, который незаконно везли в РФ
MarcoRoosink
Яблоки

Минск, 3 ноября 2018, 11:54 — REGNUM  Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию России более 17,5 тонн польских яблок. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

Мобильная группа оперативной белорусской таможни установила попытку перемещения на территорию России более 17,5 тонн польских яблок без необходимых товаросопроводительных документов.

Уточняется, что яблоки перемещались в грузовом автомобиле с российскими регистрационными номерами. При этом водитель-экспедитор российской фирмы-перевозчика не представил никаких документов, в том числе и подтверждающий безопасность продукции для потребления фитосанитарный сертификат.

По данному факту был начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Белоруссии. Данная статья предусматривает штраф в размере 50% от стоимости перемещаемого товара. При этом груз яблок оценивается в 20 тысяч белорусских рублей ($9,4 тыс).

Напомним, что Россия ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из тех стран, которые ввели антироссийские санкции.

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Внешняя торговля
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