Цены на автотопливо повысятся в Узбекистане 16 ноября

Ташкент, , 23:43 — REGNUM Цены на автобензин и дизельное топливо повысятся в Узбекистане с 16 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в правительстве республики.

Так, цена на бензин марки Аи-80 повысится с прежних — 3800 сумов до 4000 сумов (около 50 центов) за литр, марки Аи-91 с 4300 сумов до 4500 сумов (около 55 центов), за дизельное топливо с 4100 сумов до 4800 сумов (около 58 центов) за литр.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, ровно год назад в Узбекистане произошло резкое повышение цен на бензин, до 43,3% в зависимости от марки топлива.

Стоимость бензина марки АИ-80 выросла на 36%, до 3800 сумов (28,14 рублей), марки АИ-91 — на 43,3%, до 4300 сумов (31,84 рублей).

В «Узбекнефтегазе» объяснили такое решение убыточностью цен, и что рост стоимости позволит сделать продажи прибыльными для государства и ликвидировать дефицит топлива.