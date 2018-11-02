Потребление алкоголя в Киргизии падает

Бишкек, , 17:02 — REGNUM За последние пять лет потребление алкоголя населением Киргизии снизилось на 14,8% или на 3,45 млн литров. Об этом сообщает «Tazabek» со ссылкой на официальные данные национального статистического комитета.

По имеющейся у ведомства информации, объем продажи алкогольных напитков в республике в 2013 году составил — 23,26 млн литров, в 2014 году — 24,01 млн литров, в 2015 году — 21,25 млн литров, в 2016 году — 21,38 млн литров и в 2017 году — 19,81 млн литров.

Чаще всего киргизстанцы в минувшем году приобретали водку и ликероводочных изделия — 4 123 литра и пиво — 3 915 литров на душу населения. Затем следуют вино — 750 литров, шампанское — 213 литров и коньяк — 210 литров на душу населения.

ИА REGNUM напоминает, что согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, среди стран бывшего СССР лидерами по потреблению алкоголя являются Грузия — в среднем 27,9 литра чистого спирта в год на человека, Киргизия — 24 литра и Молдавия — 22,8 литра.

Затем следуют Армения — 21,3 литра, Россия — 20,1 литра, Казахстан — 19,2 литра, Литва — 18,9 литра, Туркмения — 17,8 литра и Латвия — 17,2 литра, Эстония — 15,9 литра, Таджикистан — 15,8 литра, Белоруссия — 15,2 литра, Украина — 13,8 литра и Узбекистан — 12,8 литра.

Меньше всего, по информации аналитиков ВОЗ, алкогольные напитки пьют в Азербайджане — лишь 3,7 литра чистого спирта в год на человека, при этом мужчины выпивают 4,6 литра, а женщины — 1,6 литра.