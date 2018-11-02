Отток вкладов населения из банков отражает реальное положение дел — эксперт

Москва, , 12:41 — REGNUM Основные причины оттока или притока вкладов граждан России в российских банках следует искать в их структуре, считает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов.

Ранее было опубликовано исследование агентства «РИА Рейтинг», в котором на основании анализа отчетности 411 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения, говорится о рекордном с 2014 года снижении объема вкладов. Объем вкладов физических лиц в III квартале снизился как в номинальном, так и в реальном выражении.

«Вклады населения в банках практически на половину сформированы небольшой группой вкладчиков, средний остаток по счету которых более 5,5 млн руб. Эта категория вкладчиков очень быстро реагирует на любые изменения, способные повлиять на сохранность и доходность их вкладов.

Так было и в конце 2014 года, когда банки были вынуждены вместе с Банком России поднять ставки по рублевым и валютным депозитам. Причина роста или падения объема валютных вкладов — как ставка по этим вкладам, так и динамика курса доллара.

В плане тенденции дальнейшего изменения объема вкладов можно сказать, что он обеспечивался практически все той же категорией вкладчиков, так как на руках у основной массы населения прироста сбережений практически не наблюдается. Отток вкладов данной категории клиентов уже был, а вот заметного прироста уже давно не наблюдается.

Основные направления оттока — валюта, счета в зарубежных банках, зарубежная недвижимость и прочие активы. Сложившаяся уже длительное время ситуация со структурой вкладов населения в банках в нашей стране представляет собой реальную угрозу стабильности привлеченных банками средств и отражает реальное материальное положение населения».

В третьем квартале номинальное снижение составило 0,2% против роста на 3,6% во II квартале текущего года. В реальном выражении объем вкладов уменьшился на 1,1% — это худший квартальный результат с 2014 года.