La Vanguardia: Противостояние США и Китая бьет по американским фермерам

Мадрид, , 22:51 — REGNUM Коммерческая война с Пекином, которую ведет Вашингтон, стала проверкой на прочность для симпатии фермеров к Дональду Трампу, сообщает сегодня, 1 ноября, испанское издание La Vanguardia. Дело в том, что Китай ответил на американские тарифы налогом в 25% на импорт сои — культуры, которую выращивают и продают многие фермерские хозяйства в США. В результате цены на сою на рынке фьючерсов резко упали, и распродать урожай теперь гораздо сложнее.

Впрочем, не все готовы сокрушаться и винить во всем Трампа. Например, фермер Сид Роджерс из штата Вирджиния, который в этом году не смог продать половину собранной сои, в разговоре с корреспондентом La Vanguardia не допустил и тени сомнения насчет успеха стратегии своего президента. «Трамп победит, — заверил Роджерс. — Наш великий президент, которого я поддерживаю на все 100%, сейчас ведет переговоры. Это так или иначе обернется к лучшему».

Уверенность Сида Роджерса, что лидер США позаботится об американских гражданах, разделяют и в других хозяйствах. «Я еще не говорил ни с одним фермером в штате Вирджиния, который бы не поддерживал действия президента Трампа в сфере торговли, — подчеркнул Роберт Харпер, ответственный за распределение зерна в федерации сельскохозяйственных производителей Вирджинии. — Ситуация не может сильно отличаться в других 10 штатах, лидирующих в выращивании сои. Мы ждем решений, однако готовы терпеть то, что в наших силах, в надежде на выгоды в долгосрочной перспективе».

Канал CNN поговорил с 50 фермерами из других штатов и пришел к тому же заключению: коммерческая война с Китаем подвергла испытанию лояльность сельской Америки Дональду Трампу, однако большинство хозяйств оказались готовы принять на себя удар. В то же время в ряде штатов поддержка фермерами политики президента, без сомнения, может уменьшиться, что затруднит принятие нужных республиканцам решений.

С начала действия тарифов на североамериканскую сою в июле этого года спрос Китая на нее буквально испарился. Бразилия и другие страны быстро вызвались заполнить пустоту, оставшуюся от Соединенных Штатов на китайском рынке. Правительство Поднебесной, со своей стороны, снизило тарифы на продукцию своих азиатских соседей, а также стало субсидировать собственных производителей, чтобы они выращивали больше сои. Кроме того, животноводам были даны инструкции сократить количество растительного белка в рационе свиней. Ходят слухи, что Китай подумывает кормить животных канадским рапсом — другим хорошим источником энергии. А Москва, пользуясь случаем, сделала символический жест в адрес Пекина, уступив миллион гектаров на своей границе для выращивания сои.

Тем не менее американские фермеры не унывают. «Китай не может выжить без США, просто не может. А у Латинской Америки нет ни инфраструктуры, ни знаний, чтобы нас заменить», — говорят они, нисколько не беспокоясь, что конкуренты займут их место на рынке Поднебесной.

Китай был главным покупателем американской сои: в 2017 году он приобрел 34 миллиона тонн этого продукта, что составляет больше половины урожая хозяйств США, так что зависимость тут обоюдная. Следующий по значимости импортер сои из США — Евросоюз, купивший 4,3 миллиона тонн.