В Болгарии обсудили с послом США возможные поставки американского газа

София, , 15:45 — REGNUM Болгария рассматривает возможность участия в качестве акционера в реализации проекта строительства терминала для сжиженного газа в греческом Александруполисе. Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова на встрече с послом США в Софии Эриком Рубиным.

Как заявила министр, таким образом болгарская сторона сможет обеспечить себе поставки природного газа «из разных источников, в том числе из Соединённых Штатов».

«Этот проект будет в полном взаимодействии с газовой перемычкой Болгария-Греция и их строительство поможет в значительной степени обеспечить энергетическую безопасность ка Болгарии, так и всего региона», — приводит её слова пресс-служба министерства энергетики Болгарии.

Петкова отметила, что вопрос с участием Болгарии в строительстве терминала в Александруполисе будет окончательно определён до конца 2018 года, а введение в коммерческую эксплуатацию газопровода-интерконнектора между Болгарией и Греций запланировано на вторую половину 2020 года.

Сообщается, что на встрече также обсуждалась тема функционирования в Болгарии двух американских ТЭЦ — «AES Гълъбово» и «Контур Глобал Марица Изток-3». По условиям соглашения болгарская сторона взяла на себя обязательство в течение 15 лет закупать электроэнергию с этих теплоэлектроцентралей, что привело к долгам Национальной электрической компании Болгарии перед американскими компаниями. В настоящее время в Софии ищут пути для досрочного расторжения этих контрактов и вывода американских ТЭЦ на рынок на общих условиях.

«Две эти ТЭЦ входят в базовую мощность болгарской энергетики. Уверена, что благодаря конструктивному диалогу, который мы ведём с коллегами, мы сможем найти приемлемое для обеих сторон решение в отношении долгосрочных договоров», — сказала Петкова в беседе с послом США.

Газопровод, о котором шла речь, должен стать частью так называемого «Вертикального газового коридора», который должен соединить Грецию, Болгарию и Румынию. Решение о его строительстве было принято после закрытия в 2014 году проекта российского газопровода «Южный поток», который запретила реализовывать Еврокомиссия.

В перспективе «Вертикальный газовый коридор» предполагается связать с «Южным газовым коридором» — проектом расширения Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум) и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов.

Ещё в 2015 году посол США в Болгарии заявлял, что в будущем газопровод между Болгарией и Грецией также сможет использоваться для поставок в Болгарию газа из Северной Америки. Как отмечал американский дипломат, у Вашингтона, поддерживающего проект, «нет никаких задних мыслей, нет прямого американского коммерческого интереса, кроме потенциальных будущих поставок газа из Северной Америки, но это теоретическая возможность».

В мае 2018 года в Греции заявили, что «Вертикальный газовый коридор» также мог бы быть продлён до Украины.