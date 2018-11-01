Уральские банкиры не заметили «беспрецедентного роста зарплат» у граждан

Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM Представители банков Свердловской области не видят «беспрецедентного роста зарплат», о котором ранее заявлял министр труда России Максим Топилин. Об этом уральские банкиры заявили, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 1 ноября на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Управляющий розничным бизнесом ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов упомянул, что средняя сумма ипотечного кредита действительно выросла с 1 млн 935 тысяч рублей до 2 млн 100 тысяч, однако причина тому — не рост зарплат, а снижение процентной ставки.

«Те комфортные ставки, которые снизились в этом году, дают заемщикам брать больший объем кредита на чуть больший срок с комфортным платежом. Поэтому мы не видим, что глобально что-то поменялось», — заявил Долгов.

Согласилась со словами менеджера ВТБ и начальник управления ипотечного кредитования Уральского банка реконструкции и развития Любовь Торопицына:

«Поддержу коллегу. Покупательская активность поддерживается неким фактором, а фактором является предельно низкая ставка по кредитам», — заверила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября Максим Топилин заявил депутатам Госдумы о том, что заработные платы в России с начала 2018 года выросли почти на 11%. Он добавил, что это беспрецедентно.

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